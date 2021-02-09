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تعليم

رئيس جامعة حلوان: نحرص على توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير منظومة البحث العلمي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:02 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
نظمت وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان ٣٩ ورشة عمل افتراصية بنظام الاون لاين عبر تطبيق زووم ، تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و إشراف الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث العلمى ومستشار البحث العلمي لقطاع الدراسات العليا بجامعة حلوان ، بهدف دعم منظومة البحث العلمى، بما يسهم فى رفع التصنيف بما يسهم فى رفع التصنيف الدولى لجامعة حلوان . 


و صرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، أن الجامعة تحرص على دعم البحث العلمي ، وتشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار فى  البحوث العلمية ،واوضح ان ذالك من خلال توفير  الإمكانيات اللازمة لتطوير جودة الأبحاث العلمية المنشورة دوليا كمًا وكيفًا، والتركيز على مجالات بحثية جديدة. 

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وأشار  إلى أنه يأتي ذلك انطلاقا من حرص جامعة حلوان على رفع الوعي بالبحث العلمي وأهمية وصول المخرجات البحثية إلى المستوى التطبيقي، والعملى وتحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمي لتوفر مخرجاته حلولًا للمشاكل التي يواجهها المجتمع.
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