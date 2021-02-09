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رياضة

عقب تأكد غياب الشحات وكهربا.. الأهلي يكشف موقف علي معلول من مباراة بالميراس

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:36 م
علي معلول
علي معلول
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محمد رشاد
يواصل مسؤولو الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جهودهم من أجل لحاق الظهير الأيسر علي معلول بمباراة بالميراس البرازيلي المقبلة.

وكان معلول قد غادر مباراة الأهلي وبايرن ميونخ الألماني الماضية في نصف نهائي كأس العالم للأندية متأثرًا بإصابته في العضلة الخلفية.

وقال مراسل قناة الأهلي المرافق لبعثة الفريق بقطر في تصريحات تلفزيونية للقناة: "سيتم حسم الموقف النهائي من مشاركة علي معلول في مباراة بالميراس، غدًا".

وأضاف: "لكن اللاعب أجرى أشعة سونار، وأظهرت إصابته بشد في العضلة الخلفية، وحتى الآن لا يوجد أي تطور إيجابي بشأن حالته، وفرص لحاقه بالمباراة ضعيفة جدًا".
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