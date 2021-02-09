عقب تأكد غياب الشحات وكهربا.. الأهلي يكشف موقف علي معلول من مباراة بالميراس

يواصل مسؤولو الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جهودهم من أجل لحاق الظهير الأيسر علي معلول بمباراة بالميراس البرازيلي المقبلة.





وكان معلول قد غادر مباراة الأهلي وبايرن ميونخ الألماني الماضية في نصف نهائي كأس العالم للأندية متأثرًا بإصابته في العضلة الخلفية.





وقال مراسل قناة الأهلي المرافق لبعثة الفريق بقطر في تصريحات تلفزيونية للقناة: "سيتم حسم الموقف النهائي من مشاركة علي معلول في مباراة بالميراس، غدًا".



