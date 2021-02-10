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فن

بفستان أبيض.. شاهد رزان مغربي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:41 ص
رزان مغربي
رزان مغربي
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محمد بدران
نشرت الفنانة رزان مغربي صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام".


وظهرت رزان في الصورة بإطلالة ساحرة مما لفت انتباه متابعيها مرتدية فستان شيفون ابيض، وتركت شعرها منسدلا بطريقة جذابة تليق بها 
ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب بالالوان الترابية الملائمة ببشرتها البرونزية وأبرزت جمال وجنتيها بالبلاشر واختارت أحمر شفاه باللون الكاشمير. 


وعلّقت رزان علي الصورة قائلة :"بحياتي انا سافرت كتير و تعرفت على ناس و جنسيات و ثقافات كتيرة اليوم حابة اتعرف عليكن انتو اصحابي و عيلتي على انستجرام . ✨ ".


وتشارك رزان المغربي في بطولة فيلم صابر و راضي بعد غيابها عن السينما 10سنوات، حيث تجسد دور جديد لم تقدمه عليها وبعيد عن شخصيتها الحقيقية، كما أن الدور يبتعد عن أدوار الشر التي قدمتها من قبل.


فيلم «صابر وراضي» تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.


يُذكر آن آخر أعمال الفنانة رزان هو برنامج أغلب السقا الذى قدمته في رمضان الماضي عبر شاشة "إم بي سي مصر"، وكشفت الإعلامية رزان مغربي كواليس برنامج «اغلب السقا»، مضيفةً أن وراء كل نجم ناجح في رمضان امرأة، ومشاركة أحمد السقا في البرنامج مهم وأساسي ولو حد قال غير كده هيقتلني.

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