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حركة الجهاد الإسلامي: نشكر مصر على استضافة الحوار الوطني الفلسطيني.. فيديو

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:34 ص
محمد الهندي
محمد الهندي
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إبراهيم القادري
توجه محمد الهندي، عضو الملف السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، بالشكر، الى جمهورية مصر العربية، على استضافة الحوار الوطني الفلسطيني .

واكد عضو الملف السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الحوار الوطني الفلسطيني يهدف لإعادة الُّلحمة الوطنية، والوحدة الداخلية الفلسطينية.

وأشار عضو الملف السياسي لحركة الجهاد الإسلامي ، إلى ان إعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، تتم على مراحل، مؤكدا ان يوم أمس شهد التوافق بين فتح وحماس على إجراء انتخابات للسلطة الفلسطينية القادمة، ومن ضمن المراحل أنه سيتم تقديم دعوة في شهر مارس القادم، وهي المرحلة الثانية لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس سياسية وديمقراطية تم التوافق عليها.
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