حركة الجهاد الإسلامي: نشكر مصر على استضافة الحوار الوطني الفلسطيني.. فيديو

توجه محمد الهندي ، عضو الملف السياسي لحركة الجهاد الإسلامي ، بالشكر ، الى جمهورية مصر العربية ، على استضافة الحوار الوطني الفلسطيني .





واكد عضو الملف السياسي لحركة الجهاد الإسلامي ، خلال تصريحات تليفزيونية ، أن الحوار الوطني الفلسطيني يهدف ل إعادة الُّلحمة الوطنية ، و الوحدة الداخلية الفلسطينية.



