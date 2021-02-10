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أخبار العالم

الصحة العالمية تعلن مفاجأة سارة بشأن إصابات ووفيات كورونا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:22 ص
الصحة العالمية:انخفاض
الصحة العالمية:انخفاض إصابات كورونا بنسبة 17% الأسبوع الماضي
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قسم الخارجي
كشفت بيانات منظمة الصحة العالمية عن بشرى سارة بشأن تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" حول العالم.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن إصابات وباء كورونا عالميا انخفضت 17% خلال الأسبوع الماضي، كما انخفضت الوفيات بنسبة 10%، بحسب قناة "الشرق للأخبار" السعودية.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 106.5 مليون حالة، وفقا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

في المقابل، تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا حاجز الـ2 مليون و325 ألف حالة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 59.4 مليون شخص.

وتعد الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضررا من الوباء من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل.
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