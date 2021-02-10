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منوعات

نهاية مؤسفة.. دب يقتل عروسته في صراع عنيف بحديقة حيوان أمريكية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:51 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
في صراع عنيف قُتلت أنثى دب قطبي على يد ذكر في محاولة تزاوج في حديقة حيوانات بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقعت المأساة عندما قُتلت "أنانا" البالغة من العمر 20 عامًا على يد عريسها "نوكا" 16 عامًا ، في حديقة حيوان ديترويت بولاية ميتشجان الأمريكية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية. 

على الرغم من أن الثنائي قد عاش منفصلين لعدة أشهر ، فقد أعيد الجمع بينهما الأسبوع الماضي على أمل أن يتكاثروا لزيادة أعداد هذا النوع من الدببة المهددة بالانقراض.

فكانت الدببة القطبية دائمًا هي الوجبة التي يبحث عنها الحيوانات الأخرى  لتناولها منذ أكثر من 30 عامًا، فأثر ذلك على أعداد الدبببة وجعلها مهددة بالانقراض.

وقال "سكوت كارتر" كبير مسؤولي علوم الحياة في جمعية علم الحيوان في ديترويت: "كان هذا غير متوقع تمامًا وقد أصيب طاقم حديقة حيوان ديترويت بالدمار بسبب فقدان أنانا في هذا الحدث المفاجئ والمأساوي".

ووفقًا لمسؤولي حديقة الحيوان ، كان نوكا قد حملت سابقًا العديد من إناث الدببة القطبية الأخرى "دون إظهار سلوك ضار".

حديقة حيوان ديترويت هي موطن لدب قطبي آخر بالغ يُدعى سوكا ، وقد أنجبت مؤخرًا اثنين من أشبال نوكا.

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