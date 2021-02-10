ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مقتل مسئول أمني كبير.. 3 انفجارات تهز العاصمة الأفغانية كابل.. صور

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:50 ص
انفجارات في كابل
انفجارات في كابل
Advertisements
شيماء مصطفى
أفادت وسائل إعلام أفغانية، في نبأ عاجل لها، بأن 3 انفجارات منفصلة هزت العاصمة كابل صباح اليوم الأربعاء.

ووفقًا لصحيفة "طلوع نيوز" الأفغانية، قال الشرطة إن شخصين لقيا مصرعهما في هذه الانفجارات، وأصيب 6 آخرين.

وأضافت الشرطة أن الانفجار الأول استهدف سيارة للشرطة في منطقة قلعة عبد علي في إقليم كابل، مضيفة أن الانفجار لم يسفر عن وقوع إصابات.

فيما ذكرت وسائل إعلام أخرى، أن هذا الانفجار الذي استهدف سيارة الشرطة، أسفر عن مقتل مقتل مسؤول أمني كبير.

وأشارت شرطة كابول إلى أن الانفجار الثاني استهدف سيارة في منطقة قواي مرزاك بوسط كابل، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص.

وقال المصدر إن السيارة تابعة لوزارة العمل.

أما الانفجار الثالث، فاستهدف شاحنة في دوار براقي بوسط كابل، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخر.

ولم تعلن أي جهة أو جماعة إرهابية مسؤوليتها عن هذه الانفجارات التي شهدتها كابل صباح اليوم.
مقتل مسئول أمني كبير.. 3 انفجارات تهز العاصمة الأفغانية كابل.. صور
مقتل مسئول أمني كبير.. 3 انفجارات تهز العاصمة الأفغانية كابل.. صور
مقتل مسئول أمني كبير.. 3 انفجارات تهز العاصمة الأفغانية كابل.. صور
مقتل مسئول أمني كبير.. 3 انفجارات تهز العاصمة الأفغانية كابل.. صور
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

انفجار في العاصمة الأفغانية كابول وسقوط قتلى وجرحى.. فيديو

استهدف برلمانيا.. قتلى وجرحى في انفجار بالعاصمة الأفغانية كابل.. فيديو

مقتل اثنين من قوات الأمن الأفغانية وإصابة 5 آخرين إثر وقوع 4 انفجارات في كابول

تفاصيل انفجار ناشفيل الأمريكية.. إطلاق نار فى برلين وإصابة 4 أشخاص.. و3 تفجيرات في كابول.. أبرز اهتمامات صحف الإمارات اليوم

الشرطة الأفغانية: انفجار عبوة ناسفة في كابول دون وقوع إصابات

اغتيال قاضيتين في العاصمة الأفغانية كابل

ترشيحاتنا

2000 جنيه و3 سنوات قابلة للتجديد.. رسوم استخراج رخصة السايس في القانون الجديد

نهاية مؤسفة.. دب يقتل عروسته في صراع عنيف بحديقة حيوان أمريكية

عريس يعتدي على مصور الزفاف.. ورد فعل مفاجئ من العروس | فيديو

استشارى علم نفس يكشف سببا كارثيا يؤدى للفتور في العلاقات الزوجية

عودة الطقس البارد.. انخفاض في الحرارة اعتبارا من السبت المقبل مصحوب بأمطار

فخر للعرب.. رئيس البرلمان العربي يهنئ الإمارات بوصول مسبار الأمل للمريخ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار شيري 4 تيجو في السوق المصرية

مواصفات وأسعار ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2021

عريس يعتدي على مصور الزفاف.. ورد فعل مفاجئ من العروس | فيديو