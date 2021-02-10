كحد أقصى أسبوعان.. علاج جحوظ العين بالكورتيزون

في بعض الحالات، وذلك عندما تكون العيون مؤلمة للغاية وملتهبة، وأحد أسباب اللجوء إلى علاج جحوظ العين بالكورتيزون التهاب الغدة الدرقية، مما قد يوصي الطبيب باستخدام الستيرويدات .





وتعتبر علاج جحوظ العين بالكورتيزون هي من اقوى أدوية لعلاج مشاكل العين؛ حيث يمكن أن تساعد في السيطرة على الالتهاب، ويمكنهم المساعدة في استقرار ورم وجحوظ العين قبل النظر في أي نوع من الجراحة.





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في كثير من الحالات ، يوصى بـ حقن الستيرويد مع علاج جحوظ العين بالكورتيزون ، التي تُعطى مباشرة في الوريد (عن طريق الوريد). هذا لأن تناول أقراص الستيرويد لفترة طويلة من الزمن يمكن أن يكون له آثار جانبية كبيرة.





وعادةً ما يتضمن العلاج بحقن الستيرويد و علاج جحوظ العين بالكورتيزون حقنًا أسبوعية لمدة 10 إلى 12 أسبوعًا، ويجب أن تبدأ في ملاحظة تحسن في حالتك بعد أسبوع إلى أسبوعين.





ويمكن ان يتسبب علاج جحوظ العين بالكورتيزون بعض الآثار الجانبية الشديدة غير شائعة ، ولكن قد تواجه بعض المشكلات قصيرة المدى لبضعة أيام بعد العلاج ، مثل:





الشعور بالغضب

صعوبة في النوم

الصداع