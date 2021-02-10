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داليا أيمن: الرئيس السيسي يؤكد دائما حرصه على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:54 ص
الاعلامية داليا أيمن
الاعلامية داليا أيمن
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فرح علاء الخولي
 قالت الإعلامية داليا أيمن، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد  حرص الدولة المصرية لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة في مجال توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، وكان ذلك في اطار الالتزام بالاهداف العالمية لحماية البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري.

وتابعت داليا أيمن، خلال حوارها في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدولة المصرية تقوم بالعمل على استغلال الموارد الطبيعية المتنوعة التي تتمتع بها مصر في هذا المجال تحديدا، لافتة الي انه سيتم استغلال تلك الموارد على افضل نحو لتكون بصالح استخدامات التنمية.

واوضحت ان هذا كان خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي امس الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات البلجيكية، وهم شركة "ديمي" لأعمال التكريك، وشركة ميناء "أنتويرب"، وشركة "فلوكسي"، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، وفرنسوا كورنيه سفير مملكة بلجيكا بالقاهرة.

واردفت ان اللقاء تناول "بحث آفاق التعاون مع تحالف تلك الشركات البلجيكية للاستثمار في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر لتوليد الطاقة".
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