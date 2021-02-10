لبنان.. ماهي الفئات الأولى بالتطعيم بعد وصول أول دفعة من لقاحات كورونا

كشف عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في لبنان، الدكتور عبد الرحمن البزري، عن أن العدد المسجل في منصة التلقيح تخطى الـ 500 ألف شخص.





وأضاف البزري في حديث لإذاعة "صوت كل لبنان"، أن الحملة ستطال بالدرجة الأولى القطاع الصحي والمسنين لتتوسع تدريجا للقطاعات التي أُعطيت لها الأولوية.





وأشار إلى أن الدفعة الأولى من اللقاحات تضم 28 ألف جرعة، على أن تصل دفعات لاحقة أسبوعيًا، متوقعا أن تزداد أعداد الراغبين بتلقي اللقاح تباعا.

ودعا البزري اللبنانيين إلى الاطلاع على مسار الوباء في بريطانيا والولايات المتحدة حيث تراجعت نسبة الإصابات بكورونا نتيجة تزاوج الإجراءات المشددة والتلقيح وهو ما يصبو اليه لبنان.





وأعلن أن اللقاحات التي ستصل إلى لبنان هي فايزر وأسترازينيكا مع إمكانية وصول اللقاح الروسي لاحقا.





وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت أمس الثلاثاء، زيادة جديدة في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وقالت وزارة الصحة، إن البلاد سجلت 2879 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، من ضمنها 2872 حالة محلية.





وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الآن إلى 324859.





كما سجلت الصحة اللبنانية خلال نفس التوقيت، 60 حالة وفاة جديدة بكورونا.





ولا يزال عدد الوفيات المسجلة في لبنان خلال يوم مرتفعًا، وبذلك يصل إجمالي الوفيات بالبلاد منذ بداية الأزمة إلى 3737.