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محافظات

إجراء قسطرة قلبية عاجلة لحالة حرجة بمستشفى الزقازيق العام

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:40 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في إطار رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة، قام الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بمستشفي الزقازيق العام، بقيادة الدكتور محمد منصور استشاري القلب والقسطرة بالمعهد القومي للقلب، بإجراء حالة قسطرة قلبية عاجلة، لحالة حرجة لإنقاذ حياة مريض، وذلك فور دخولها العناية المركزة للقلب بالمستشفى، واستدعاء استشاري القلب والقسطرة، والذي قام بمشاركة الفريق الطبي بتركيب دعامات للشريان التاجي، وإجراء القسطرة القلبية بنجاح، والحالة الآن مستقرة وتحت الملاحظة الطبية بإشراف مدير المستشفي.

 

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن إجمالي إجراء القسطرة القلبية للمرضي حتي الآن بلغ ٣٢٨ حالة، وتم تركيب الدعامات اللازمة حسب التشخيص الطبي لكل مريض، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، مقدمًا الشكر للمشرف العام علي العنايات المركزة بالمديرية، ومدير المستشفي، واستشاري القلب والقسطرة، ورئيس القسم، ولجميع الفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، علي الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.

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وعلى جانب آخر فقد عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اجتماعًا موسعًا، لمراجعة خطط التطوير النهائية لقري مركز الحسينية، والتي سيتم تنفيذها ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري في حضور سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات  وممثلين عن قيادات الجيش الثاني الميداني ، ورئيس مدينة الحسينية  وعددٍ من وكلاء الوزارة ومسؤولي القطاعات الخدمية المشاركة بالمبادرة ، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

 

وخلال الاجتماع إطلع المحافظ على خطط التطوير الشاملة التى سيتم تنفيذها بقرى مركز الحسينية والتي تشمل تنفيذ مشروعات الصرف الصحي  بتطوير شبكات انحدار ومحطات رفع ومحطات معالجة - مد وتدعيم واحلال وتجديد شبكات مياه الشرب  - مد شبكات الغاز الطبيعي   - توصيل شبكات الاتصالات المحدثة - رصف الشوارع الرئيسية والطرق الواصلة بين القري  - توفير خدمات الانارة العامة بتطوير شبكات الكهرباء من أكشاك وأعمدة انارة - توفير الخدمات التعليمية بإنشاء  مدارس جديده  - إنشاء الوحدات الصحية والشبابية  - إنشاء وحدات خدمات الطب البيطري - إنشاء خدمات التضامن الاجتماعي - بالإضافة الي أعمال إحلال وتجديد الكباري بقطاع الري.

 

أكد محافظ الشرقية أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة علي اهبه الاستعداد وسيعمل بكل طاقته لإنجاز المبادرة الرئاسية ، لتطوير  41 قرية و 740 تابع وعزبة  بمركز الحسينية ، مؤكدًا على سرعة الإنتهاء من الرسومات و المقايسات الهندسية لتنفيذ المشروع والذي سيغير وجه الحياه بقرى مركز الحسينية ويقدم أفضل الخدمات لسكانها ويعمل على الإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي والصحي.  

 

وجه المحافظ الجهات المشاركة في تنفيذ المبادرة  بالتنسيق والتعاون و ترتيب كافة المشروعات التى تم إدراجها بخطط التطوير وإنجازها على أرض الواقع لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري.

إجراء قسطرة قلبية عاجلة لحالة حرجة بمستشفى الزقازيق العام
إجراء قسطرة قلبية عاجلة لحالة حرجة بمستشفى الزقازيق العام
إجراء قسطرة قلبية عاجلة لحالة حرجة بمستشفى الزقازيق العام
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