هيدر حنا.. شاب خصص سيارته لنقل مرضى السرطان مجانا في الأقصر

في لفتة إنسانية لاقت إعجاب وإشادة الجميع.. دشّن شاب من مدينة الأقصر مبادرة لنقل مرضى السرطان ومرافقيهم بالمجان إلى مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة.





هيدر حنا "31 سنة" يمتلك محل ملابس صغيرا، ولديه سيارة خاصة به وفكر في رفع المعاناة عن كاهل مرضى السرطان وأسرهم، حيث تجبرهم الظروف للذهاب للمستشفى الذي يقع على بعد 22 كيلو مترا شمال مدينة الأقصر لتلقي العلاج.





يقول هدرا حنا: "لديّ وقت فراغ كبير وفكرت في استغلاله بصورة صحيحة ولخدمة الناس وخاصة مرضي السرطان الذين يعاونون بسبب هذا المرضي وقررت ان اخصص سيارتى لخدمتهم بالمجان .





ويضيف ، وضعت صورة كبيرة تحمل لوجو المستشفى وشعارها المعروف " صعيد بلا سرطان " ورقم هواتفي الخاصة لتعريف المرضي بالخدمة التى اقدمها لهم مشيرا انه يتلقي الكثير من الاتصالات من المرضي ومرافقيهم فى اوقات مختلفة .





ويكمل ، عندما يطلبنى شخص اترك كل ما فى يدى واذهب الى منزل المريض واصطحبه للمستشفي وانتظره لحين انتهاء جلسة العلاج ، وان كانت الحالة تحتاج للحجز اتركه واتواصل مع مرافقه لتحديد معاد الخروج ، مشيرا ان الامر ربما يستغرق ساعات طويلة ولكن الله يهون كل ذلك لان النيه خالصه لوجه الله لمساعدة الغير قادرين من المرضي او الذين تجبرهم الظروف للذهاب فى اوقات صعبة .





ويؤكد هيدر ، ان مستشفي شفاء الاورمان لعلاج الاورام بالمجان ، رفعت المعاناة عن آلاف المرضي الذين كانوا يسافرون للعلاج فى القاهرة والمحافظات الاخرى موجها الشكر للقائمين عليها وعلى ما يبذل من مجهود لخدمة أبناء الصعيد.



