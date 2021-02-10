7 منافذ متحركة لبيع السلع الغذائية فى الدقهلية بأسعار مخفضة

اعلن الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية أنه تم توفير عدد 7 منافذ متحركة بعدد من مدن واحياء المحافظة لبيع عدد من السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة .





جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالعقيد سامح رفعت عبد الغني ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير السلع للمواطنين باسعار مناسبة في المحافظات بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة .





ناقش اللقاء زيادة عدد منافذ بيع السلع لتغطي كافة مدن ومراكز المحافظة ، حيث تقرر ان يتم زيادة عدد المنافذ بالدقهلية لتكتمل منافذ البيع التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بنطاق المحافظة لتشمل ال21 مركز ومدينة وحي علي مستوي المحافظة .





واكد المحافظ ان هذا يأتي هذا في إطار جهود محافظ الدقهلية لتوفير السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار ومنع استغلال المواطنين.





أشاد المحافظ بجودة المعروضات من السلع الغذائية من اللحوم والأسماك بالمنافذ الحالية وتناسب أسعارها للمواطنين والتي سبق وان تفقدها محافظ الدقهلية في بداية تدشين المشروع بمدينة المنصورة الاسابيع الماضية.



فيما أوضح العقيد سامح رفعت عبد الغنى ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بأنه تم التشغيل للمنافذ المتحركة بنطاق محافظة الدقهلية بتوجيهات من اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وإشراف اللواء هشام عبد الحفيظ مدير إدارة التسويق بالجهاز ، مؤكدا على توافر السلع الغذائية بجميع أنواعها وبأسعار مخفضة لجميع المواطنين يوميًا.





واضاف انه تم اقامة منافذ في كل من ميت غمر ،وطلخا وعدد من المناطق بمدينة المنصورة شملت شارع جيهان وميدان الاستاد وشارع قناة السويس ومنطقة سندوب وامام ديوان عام المحافظة ،مشيرا إلى أنه سيتم الدفع بمزيد من المنافذ المتحركة في جميع أنحاء المحافظة في مراحل متتالية لمحاربة الغلاء وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة .



و ثمن المحافظ جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية فى توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة من خلال منافذ البيع الثابتة والمتحركة ، بهدف دعم المواطن ومحاربة الغلاء، موجهًا الشكر لرجال القوات المسلحة على ما يبذلونه من جهد في خدمة وطنهم الغالي مصر ، هذا وقد تبادل الطرفان الدروع التذكارية .