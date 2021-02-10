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رياضة

موسيماني: الأهلي سيقاتل من أجل العودة إلى كأس العالم للأندية الموسم المقبل

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:46 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه راض تماما عن مستوى الأهلي في كأس العالم للأندية، مشيرا إلى أن فريقه سيقاتل من أجل المشاركة في البطولة العام المقبل.

وقال :" كنا خير ممثل للقارة الإفريقية في كأس العالم للأندية وصعدنا إلى نصف النهائي ونلعب غدا علي الميدالية البرونزية."

واضاف :" قبل أربع سنوات حضرت مع صن داونز ولم أحقق المكسب واليوم حققت مع الأهلي الفوز على الدحيل وقدمنا مستوى متميزا أمام بايرن ميونيخ ونلعب حاليا على الميدالية البرونزية".

وأكمل: "طموحاتنا في الأهلي بلا حدود ونسعى دائما للنجاح ومن ثم سنقاتل من أجل العودة العام المقبل للمشاركة من جديد في كأس العالم للأندية".

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