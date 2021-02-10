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أخبار العالم

مفوضية الانتخابات الليبية تكشف موعد إنجاز الاستفتاء على الدستور

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:38 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
قالت مفوضية الانتخابات الليبية، اليوم الأربعاء، إن إنجاز الاستفتاء على الدستور في ليبيا، سيحتاج إلى 7 أشهر كاملة. 

من ناحية أخرى، طالب مجلس الأمن الدولي جميع الدول الأعضاء بالامتثال الكامل لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وحث مجلس الأمن في بيان جميع الأعضاء على احترام تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا الذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي، وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة دون مزيد من التأخير.

ورحب المجلس  بالاتفاق الذي توصل إليه ملتقى الحوار السياسي الليبي حول تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.

وشدد البيان على أهمية وجود آلية فعالة وذات مصداقية لمراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبية وبرعاية الأمم المتحدة.

كما دعا مجلس الأمن السلطة التنفيذية المؤقتة إلى تحسين الخدمات وبدء عملية مصالحة وطنية شاملة.
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