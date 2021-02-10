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حوادث

زحام مرورى في قليوب بسبب تعطل قطار بمزلقان عرب العراقى

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:01 م
زحام مرورى
زحام مرورى
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إبراهيم الهوارى
شهد مزلقان عرب العراقي بقليوب بمحافظة القليوبية اليوم الأربعاء زحاما شديدا بعد غلقه أمام حركة السيارت ومنع مرورها بسبب تعطل قطار فوق المزلقان ما أدى إلى توقف السيارات فى الاتجاهين.


تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد تكدس السيارات أمام مزلقان عرب العراقي بقليوب في الاتجاهين وانتقلت على الفور قوة أمنية من قسم شرطة قليوب، وتبين وجود قطار معطل على مزلقان عرب العراقي وجار إصلاحه وهو ما تسبب في توقف حركة السيارات، وامتدت الأزمة إلى الطريق الزراعي السريع بمدخل مدينة قليوب.

وجرى إصلاح القطار بعد قرابة ساعة وتسيير الحركة المرورية عبر المزلقان.

يذكر أن مزلقان عرب العراقي يربط بين قليوب وقرى شرق السكة الحديد ومنها قرى تابعة لمدينة قليوب، وقرى أخرى تابعة لمركز شبين القناطر، وهو المدخل الرئيسي لمدينة شبين القناطر من ناحية القاهرة.

وطالب المواطنون بعمل كوبري علوى في هذه المنطقة فوق المزلقان ليتفادى السائقون تجاوز خط القطار والزحام على المزلقان في حالة غلقه.

من ناحية اخري تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط 3 أشخاص من بينهم طالب بكلية هندسة تعدوا على خط بترول مسطرد – طنطا بقليوب وقاموا بوضع محبس عليه بهدف الاستيلاء على السولار لبيعه فى السوق السوداء، وجرى التحفظ على السيارة المستخدمة فى نقل الوقود، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد شريف الدخاخنى، مأمور مركز شرطة قليوب، بلاغا من "عربي. ص. م"، 43 عاما، مراقب أمن بشركة أنابيب البترول مسئول عن مراقبة خطوط بترول 10 و12 و16 بوتاجاز، باكتشافه وجود محبس مثبت على خط بترول مسطرد - طنطا بأرض وقف الأقباط الكائنة بناحية سنديون دائرة المركز، ومعد لسحب المواد البترولية.

واتهم المبلغ مسئولي الشركة المتعاقدة على تأمين الخط بالإهمال والتسبب في سرقة المواد البترولية، وعلى الفور تم إخطار اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، فأمر بتشكيل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدى، رئيس مباحث المديرية، لسرعة كشف غموض الواقعة.

وبالمعاينة تبين أن الأرض مستأجرة للمدعو "م. م. م"، 44 عاما، مزارع من مدينة قها، كما تبين وجود محبس ظاهر على عمق نصف متر مثبت على ماسورة الخط المارة أسفل الأرض ومعد لسحب المواد البترولية.
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