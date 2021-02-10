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فن

الجمعة المقبلة.. رامي صبري يطرح "عيونه لما قابلوني"

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:43 م
صدى البلد
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شروق حمدى
يستعد المطرب رامى صبرى لطرح اغنيته الجديدة "عيونه لما قابلونى" الجمعة القادمة عبر قناته الرسمية باليوتيوب. 


وروج صبرى للاغنية من خلال منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك وكتب من خلال منشوره :" اسمعوا عيونه لما قابلونى يوم الجمعة على القناة الرسمية على يوتيوب وجميع منصات التواصل الاجتماعى والتطبيقات فى الوطن العربى ".


وأكد أنه لا يمتلك الحقوق القانونية لأغنية "شكرًا" للهضبة عمرو دياب.


قال رامي صبري:" إحقاقًا للحق .. وكل واحد ياخد حقه .. أغنية شكرا للفنان عمرو دياب .. انا فعلا كنت شغال فيها لكن الأغنية مش ملكش قانوني يعني مثلا محدش خد مني حقوق أو مقابل مالي أو خدت تنازل رسمي".


بينما رد الملحن عزيز الشافعي قائلًا: "حصل خير و الحق أحق أن يتبع ، بشكر الفنان و الزميل رامي صبري على مبادرته الجميلة و توضيح الحقيقة للجمهور الكريم،  و بفخر بنجاحاتنا سوا و بالعلامات اللي عملناها ،و الاعتذار من شيم الكبار و رامي صبري فنان كبير و بتمناله استمرار النجاح و التوفيق و بشكره".
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