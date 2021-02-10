الجمعة المقبلة.. رامي صبري يطرح "عيونه لما قابلوني"

وروج صبرى للاغنية من خلال منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك وكتب من خلال منشوره :" اسمعوا عيونه لما قابلونى يوم الجمعة على القناة الرسمية على يوتيوب وجميع منصات التواصل الاجتماعى والتطبيقات فى الوطن العربى ".

و أكد أنه لا يمتلك الحقوق القانونية لأغنية "شكرًا" للهضبة عمرو دياب.









قال رامي صبري:" إحقاقًا للحق .. وكل واحد ياخد حقه .. أغنية شكرا للفنان عمرو دياب .. انا فعلا كنت شغال فيها لكن الأغنية مش ملكش قانوني يعني مثلا محدش خد مني حقوق أو مقابل مالي أو خدت تنازل رسمي".







