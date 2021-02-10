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فن

بإطلالة جريئة.. ناهد السباعي تتألق من أحدث ظهور

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:54 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة ناهد السباعي صورة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ناهد السباعى فى الصور بإطلالة جريئة بالهوت شورت وتيشرت أسود.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى: منوره يا قمر  - روح قلبي ايه الجمال ده -  ماشاء الله قمر.

وشاركت ناهد السباعي مؤخرًا في ‫مسلسل" النهاية" من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ياسمين علي ، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي.

وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.
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