الصحة العالمية تعلن بشرى سارة بشأن سلالات كورونا الجديدة

أعلنت الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، فعالية لقاح أكسفورد-استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، للأشخاص فوق سن الـ 65 عاما، وكذلك ضد سلالات كورونا المختلفة.





وقال فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي المعني بالتحصين المؤلف من 15 عضوًا، إنه يمكن استخدام اللقاح لحماية الأشخاص فوق الـ 65 عاما عبر تلقيحهم بلقاح أكسفورد- استرازينيكا.





وأضاف رئيس الفريق، أليخاندرو كرافيوتو: "نشعر أن استجابة هذه المجموعة لا يمكن أن تكون مختلفة عن المجموعات الأصغر سنًا"، مشيرا إلى إمكانية استخدامه للأشخاص فوق سن الـ 18.





وتابع الخبراء أيضًا إنهم ناقشوا فعالية اللقاح عند مواجهة مجموعة متنوعة من المتغيرات الجديدة المثيرة للقلق على فيروس كورونا، وعلى وجه الخصوص النوع الذي تم رصده لأول مرة في جنوب إفريقيا.





ورأى فريق الخبراء ضرورة استخدام لقاح استرازينيكا في الدول التي يتواجد بها سلالة كورونا الجديدة، التي ظهرت في جنوب إفريقيا، بسبب فعاليته ضدها.





ومن ناحية أخرى، طالبت منظمة الصحة العالمية بعدم وضع الأشخاص المسافرين إلى الخارج ضمن الفئة الأولى بالحصول على اللقاح، معتبرة الأمر خارج التوزيع العادل، وخاصة مع قلة مد الشركات للقاحات إلى دول العالم.