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محافظات

محافظة الإسكندرية: لا يوجد ميل في عقار سيدي بشر

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:56 م
عقار سيدي بشر
عقار سيدي بشر
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أنغام الجنايني
تلقت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الاسكندريه، بلاغا يفيد بحدوث ميل للعقار الكائن في سيدي بشر قبلي شارع العاشر من رمضان نطاق حي المنتزه أول. 

وعلى الفور، وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالتوجه إلى العقار ورفع درجة الاستعداد ومتابعة كافة تداعيات الموقف علي أرض الواقع. 

وأوضحت المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزه أول، أنه بعد المعاينة الفورية للجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحي، تبين عدم وجود أي ميل بالعقار، إلا أنه يوجد به بعض الشروخات فيما يعرف بحالة "تمدد فاصل" بين العقار والعقار المجاور له. 

وأكدت أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحى أشارت أنه لا  يوجد خطورة داهمة بالعقار ، واوصت بالبدء في أعمال ترميم بعض الشروخ بالعقار. مشيرة إلي أنه بدءا من الغد سيتم إصدار قرار ترميم لتلك الشروخ حفاظا علي سلامة الحالة الإنشائية للعقار.

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