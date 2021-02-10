طرق لمكافحة الغش بالامتحانات وكيفية زيادة الدرجات.. جامعة عين شمس تشدد إجراءاتها الاحترازية استعدادا للامتحانات

جامعة عين شمس تعلن إجراءاتها الاحترازية استعدادا للامتحانات

عميد كلية التربية يحدد 7 طرق لمكافحة الغش بالامتحانات

تشديد على منع التجمعات قبل أو بعد الامتحانات والالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية





يترقب طلاب الجامعات انطلاق الامتحانات بعد أيام قليلة من الآن، حيث تستعد كافة الجامعات المصرية لها بإجراءات احترازية مشددة وفقا لتوجيهات المجلس الاعلى للجامعات، ويتم اجراء الامتحانات على حسب قرارات كل كلية ومدى إمكانياتها.





وفيما يلي نعرض استعدادات جامعة عين شمس لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول وكيفية مواجهة الغش بها.





ترأس الدكتور عبد الفتاح محمد فتحي سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون قطاع التعليم والطلاب ، الجلسة الشهرية لمجلس القطاع ، والتي باشرت أعمالها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور وعضوية وكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب و أعضاء المجلس من الخارج، كما شهدت الجلسة استضافة عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الحاسبات والمعلومات.





واستعرض الدكتور حسام فهيم، الأستاذ بقسم نظم الحاسبات بالكلية، خلال الاجتماع منظومة الكنترولات الإلكترونية التي يتضمنها نظام UMS( Universty Management System) والذي تم تدشينه و استحداثه تحت إشراف كلية الحاسبات والمعلومات؛ لتواكب تطورات المرحلة الحالية و المستقبلية في ظل ظروف الجائحة العالمية ، وبما يضمن أعلى معايير الدقة و السرعة في إعداد و إظهار النتائج بكل شفافية و يسر وبما يتوافق مع طبيعة كل نظام دراسي.

كما تم استعراض عوامل أمان النظام و آليات المراجعة والتصحيح الإلكتروني وفقًا للوائح و كيفية حساب المعدل التراكمي ، كما ناقش المجلس إمكانية توحيد رقم كودي للطالب يكون مدرجًا على النظام و كذلك تطبيق قواعد الرفع والرأفة من خلال المنظومة الإلكترونية للكنترولات.جاء ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة التي تقوم بها جامعة عين شمس قبيل انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 – 2021.

ووجه الدكتور عبد الفتاح سعود الشكر لفريق كلية الحاسبات و المعلومات القائم على ميكنة الجامعة و إعداد الكنترولات الإلكترونية، مشيدًا بجهوده ودقة إنجازه .

في السياق ذاته، ناقش المجلس الإجراءات والتدابير الاحترازية الواجب تطبيقها خلال فترة الامتحانات للوقاية من فيروس كورونا ؛ حفاظًا على سلامة جميع الطلاب ، كما تم التشديد على تعقيم و تطهير كافة المباني و المنشآت الجامعية والمدرجات والقاعات وغيرها بما يحقق أعلى درجات السلامة، مع تطبيق التباعد الإجتماعي.

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وأكد ضرورة عدم وجود أية تجمعات قبل أو بعد الامتحانات و التحقق من الالتزام الكامل بإرتداء الكمامات الطبية وقياس درجات حرارة الطلاب قبل دخول الامتحانات عن طريق كواشف الحرارة .

كما تم التأكيد على وجود خط ساخن يتبع الإدارة العامة للشؤون الطبية لسرعة تواصل الكليات مع الأطباء المختصين مركزيًا في حالة الطوارئ.













كذلك استعرض المجلس جهود القطاع في مجال خدمات جودة التغذية المقدمة لطلاب المدن الجامعية من خلال لجنة سلامة وصحة الغذاء حرصًا على صحة جميع الطلاب .





كان الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم و والطلاب قد استهل الجلسة بتقديم التهنئة للأستاذ الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ؛بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه هذا المنصب الرفيع، كما قدم المجلس التهنئة للأستاذ الدكتور عمر الحسيني بمناسبة تعيينه عميدًا لكلية الهندسة ،متمنين لسيادتهما دوام التوفيق والسداد .

من جانبه ، قالت الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس إنه تم إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول في كل الجامعات المصرية حسب قرارات المجلس الأعلي للجامعات.

وأضافت خلال تصريحاتها لـ"صدى البلد" أنه علي جميع الطلاب الاستعداد الجيد للامتحانات مؤكدة أنه يتم تقسيم المقررات والمحتويات التي يجب على الطالب مذاكرتها إلى أقسام متساوية، والتعرض لكل منها، وفهمها، ومذاكرتها بنسب متساوية، فلا يركز الطالب على محتوى دراسي دون الآخر، وذلك يجعله متفوقا وناجحا في أغلب المقررات الدراسية الخاصة به.

وأكدت أستاذة علم الاجتماع ضرورة "تحديد هدف لكل طالب ومذاكرة المحتوى العلمي المقرر عليه أولا بأول، وعند انتهاء كل درس - والتعرض للمحتوى مرة أخرى ومراجعته؛ ليتحقق الهدف الأساسي، وهو التعلم، ونجاح العملية التعليمية"، مشيرة الي أهمية الابتعاد عن الاخبار السلبية والشائعات التي تؤئر بالفعل علي نفسية الطالب .

وتابعت أن إحدى أهم الخطوات أن ينظم الطالب جدولا أو قائمة مهام محدد بها كل ما على الطالب إنجازه، كما تتضمن فترات تناول الطعام، وأوقات الراحة، وهو ما يساعد الطالب للحفاظ على الوقت وتوظيفه وفقا لأولويات المرحلة الدراسية الخاصة به، وكلما التزم الطالب بما حدده في الجدول، كلما كانت استفادته أكبر .

وأشارت إلى أن المعرفة ليس لها حدود وهى أساس تقدم أي مجتمع أو دولة، منوهة إلى أن مقياس تقدم الأمم هو مستوى الوعي الثقافي والمعرفي بالمجتمع، لذا يقدم أساتذة الجامعة أساسيات كل علم وفيما بعد على الطالب التوسع والاطلاع في هذه العلوم .

الغش في الامتحانات .. ظاهرة تعاني منها العملية التعليمية في مصر كل عام ، وعلى الرغم من تشديد العقوبات و اصدار القرارات الوزارية والتنبيهات المشددة والتحذيرات الرسمية التي تؤكد عدم التهاون مع الغشاشين ، إلا أن مشاهد الغش تتكرر سنويا بإختلاف الوسائل والطرق في تحدي واضح لجميع المسئولين ،

وقال الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس ان هناك وسائل متعددة لابد من تطبيقها لمكافحة الغش في الامتحانات من أهمها:

- التوعية بحقوق الطالب وواجباته تجاه نفسه وتجاه مجتمعه.

- تطبيق لوائح وقوانين تنظم الأعمال الامتحانية بعناية ودقة.

- تشديد الرقابة لحماية الطلاب ضعاف النفوس من أنفسهم.

- تطبيق الحد القانوني الأدنى للعقوبة في المرة الاولى وتشديدها في حال التكرار لمراعاة الجوانب التربوية للعقوبات.

- تدريب طواقم الملاحظين والمراقبين على منع الغش في الأعمال الامتحانية.

- تشكيل لجنة عليا للاشراف على الامتحانات من الأساتذة من ذوي الخبرة بالأعمال الامتحانية.

- تعميم النشرات والاعلانات التي توضح عقوبة الغش أو الشروع فيه وإعلان ضوابط دخول اللجان الامتحانية بدون الأدوات المثيرة للشبهات كالهاتف المحمول وسماعات البلوتوث

وشدد عميد تربية خلال تصريحاته لصدي البلد على تعظيم دور وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية المختلفة في زيادة الوعي المجتمعي بتجريم وتحريم الغش وضرره على الإنسان والمجتمع على أن يتم ذلك بدون توجيه مباشر قدر الإمكان حتى لا يفقد الهدف منه.