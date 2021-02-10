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محافظات

محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بطنطا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:01 م
صدى البلد
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احمد علي
أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة تفقدية مساء اليوم، على أعمال التطوير الجارية بمدينة طنطا، ومنها الجارية بميدان المحطة، من انتهاء أعمال الدهانات الخاصة بمحطة القطارات، والأكشاك الخشبية في ساحة انتظار السيارات، وتركيب الحواجز الخاصة بانتظار السيارات.

ووجه المحافظ، المهندس المشرف على المشروع، بضرورة تخصيص أماكن انتظار للدراجات والدراجات النارية؛ للحفاظ على الشكل الجمالي للساحة.

 
كما تفقد المحافظ أعمال الرصف بميدان المحطة وشارع المديرية مرورًا بميدان الساعة، وأمر بإزالة كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق.

واستمرت الجولة بتفقد الدكتور رحمي لشارع محب مرورًا بشارع الأشرف ،حيث أمر بغلق محل أقام افتتاحًا مخالفًا للإجراءات الاحترازية ، كما تفقد أعمال تطوير كورنيش طنطا في مرحلته الثالثة بدايةً من شارع الأشرف وحتى نهاية الطريق السريع ومرحلته الرابعة موجهًا بغلق 1 كافيتريا لتعديهم على حرم الطريق ، بالإضافة إلى متابعة تدبيش ترعة القاصد من ناحية ميت حبيش. 

واختتم المحافظ جولته بتفقد شارع سكة المحلة لمتابعة آخر الأعمال التي تمت بالشارع، وتم التنبيه على رئيس حي ثان طنطا بإزالة القمامة الموجودة بالشارع أولًا بأول. 

رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ عادل داوود رئيس حي أول طنطا والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.
محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بطنطا
محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بطنطا
محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بطنطا
محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بطنطا
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