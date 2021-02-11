ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كواليس أول كليب لـ محمد ثروت مع ابنه بعد غياب عن الساحة لسنوات

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:01 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة - شروق ابراهيم - نبيل العدوي

دشن الفنان محمد ثروت عودة فنية قوية لمشواره الغنائي عبر إطلاق أحدث أغنياته "يا مستعجل فراقي" مع ابنه.


الكليب المصور يمهد للعودة الرسمية لمحمد ثروت لمجال الغناء واستكمال مشروعه الموسيقي الخاص بعد غياب عدة سنوات، يتغنى خلال الأغنية بكلمات الشاعر تامر حسين وألحان وتوزيع محمد رحيم،  والكليب من إخراج وإنتاج ابنه أحمد ثروت،  كما ظهرت الأغنية تزامنًا مع إطلاق هاشتاج "عودة صوت مصر" على منصات التواصل. 


وكشف محمد ثروت أن أغنية "يا مستعجل فراقي" تعد أول بشائر ألبومه الجديد،  الذي قرر إطلاق أغنياته فرادى على فترات متقطعة خلال العام الجاري،  وهو أول ألبوم رسمي بعد سنوات طويلة منذ آخر ألبوماته "من طول ما بفكر فيك". 


محمد ثروت ممثل ومطرب وملحن،  يمتد مشواره الفني لبدايات السبعينات،  حفر اسمه في مسامع جمهوره المصري بأشهر أغنياته "حكتب جواب" و"ورق الشجر"، بجانب أغنياته الدينية،  ولمسته الخاصة في أغاني الأطفال والأعمال الوطنية، ولقبه الجمهور بصوت مصر،  كما لحن له كبار الملحنين من الزمن الجميل، وعلى رأسهم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ومحمد الموجي منير مراد ومحمد سلطان و حلمي بكر و عمار الشريعي.

كواليس أول كليب لـ محمد ثروت مع ابنه بعد غياب عن الساحة لسنوات
كواليس أول كليب لـ محمد ثروت مع ابنه بعد غياب عن الساحة لسنوات
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لينا شاماميان على مسرح الزمالك بعد غياب 6 سنوات.. صور

مي كمال تطلق أولى أغنيات والدتها عفاف راضي "عطاشى" .. بالفيديو والصور

لأول مرة .. محمد محسن وهبة مجدي يجتمعان في كليب أهلًا بيك

محمد ثروت يستعد لطرح يا مستعجل فراقي

محمد ثروت يطرح أغنية يا مستعجل فراقي .. قريبا

محمد رحيم يطرح برومو أغنية يا مستعجل فراقى .. شاهد

ترشيحاتنا

رغم تسجيله للمباراة الثالثة.. مصطفى محمد يودع مع جالاتا سراي كأس تركيا من ربع النهائي

قرار عاجل من الصحة الكويتية بشأن لقاح كورونا

القرار النهائي الأحد.. نادر سعد: ما ينشر على لسان مجلس الوزراء عن الدراسة ليس صحيحا

هعرض فيديوهات.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن فصل أعضاء بحزب الوفد

عودة للوراء.. دولة عربية تغلق حدودها والشواطئ والحدائق والأنشطة التجارية

مفاجأة صادمة .. تعرف على قاتل مي عمر في مسلسل لؤلؤ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذة ومغذية.. طريقة عمل أم علي بالجلاش

فستان فوق الركبة.. زينة تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها من حفل عيد ميلادها

الورد ممنوع للأكيلة.. أفكار هدايا عيد الحب لمحبي الطعام