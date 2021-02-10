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فن

أمينة: تامر حسني كان جدع معايا لهذا السبب

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:38 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
قالت الفنانة امينة في برنامج the insider بالعربي، ان "تامر حسني رجل جدع قوي، وهو يعلم ما فعل معها، ووصفته بالأخ". 

أمينة قالت للإعلامي "ايلي نخله" ان "تامر ملحن قوي جدًا واذا التقينا في ديو؛ ستكون حاجة تليق بها"، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يأخذها لعالمه. 

من جهة أخرى تستعد أمينة لطرح أغنية " صاحب المقام العالي " التي صورتها من أسبوعين مع المخرج عادل سرحان في دبي . 

أمينة قالت أنها "ستسلك طريقا غنائيا جديدا في هذه الأغنية" حيث ان أنها ستجمع بين الرقص و الـ rap . 

وكانت أمينة قد طرحت  مؤخرًا " سوق الجدعنة " بديو مع الفنان الشاب محمود معتمد ، بتوصية من الموزع اسلام مونتي الا انها اشارت أنها لم تكن تريد مشاركة احد بهذه الاغنية و لكن بعد فيما بعد اعجبتها الفكرة و لكن لم يكن لديها اي علاقة مع احد من فناني اغاني المهرجانات فتعرفت على محمود معتمد و اسعدها مشاركته معها بهذه الاغنية 
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