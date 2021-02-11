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فن

حتى انت يا مجدي.. مي عمر تشارك جمهورها صورة من كواليس لؤلؤ

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:02 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
شاركت الفنانة مي عمر صورة جديدة لها من كواليس مسلسلها "لؤلؤ" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت برفقة الفنان إدوارد و علقت قائلة :" حتى انت يا مجدى؟".


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مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في 45 حلقة، بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.


والعمل من تأليف زينب عزيز وانتهت من نصف الحلقات، ويخرجه محمد عبد السلام، و الفنانون المشاركون فى البطولة : أحمد زاهر، وادوارد، ونجلاء بدر، وأحمد مجدى، ونيرمين الفقى، وعدد آخر من الفنانين.
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