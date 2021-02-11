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سيارات

لو مغترب في الخليج .. ميتسوبيشي ميراج أفضل سيارة ممكن تشتريها

الخميس 11/فبراير/2021 - 05:02 ص
ميتسوبيشي ميراج
ميتسوبيشي ميراج
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أماني نوار
يعاني دائما الأشخاص المغتربين في دول الخليج من البحث لشراء سيارة مناسبة لهم خاصة في بداية تواجدهم داخل الدولة، إذ يحرصون دائما على أن تكون لديهم سيارة حديثة وفي نفس الوقت تتحمل الظروف المناخية في دول الخليج ،وتعتبر من أفضل السيارات الصغيرة والعملية في الخليج هي ميتسوبيشي ميراج.

وتعتبر ميتسوبيشي ميراج هي واحدة من أفضل سيارات ميتسوبيشي اليابانية ، ولها العديد من المزايا الرائعة بالإضافة إلى التصميم المتطور الذي يعطيها مظهر بارز في هذه الفئة.

تستمد السيارة قوتها بمحرك بحجم 1.2 لتر قادر على توليد قوة 77 حصان كحد أقصى، كما تمتاز الميراج راحتها على كل من شوارع المدينة والطرق المفتوحة والخالية.

كما تأتي السيارة ميتسوبيشي ميراج 2020 في نمط الهاتشباك وفي بعض الدول يتوفر السيدان ومتوفرة في فئتين هم ( GLX و GLS ) وكلاهما مزود بمحرك ثلاثي الإسطوانات سعة 1.2 لتر بقوة 77 حصان مع ناقل حركة مانيوال خمس سرعات أو CVT وكلاهما يعمل بالدفع الأمامي

وتبلغ بلغ سعة خزان الوقود للسيارة 35 لتر والإقتصاد في إستهلاك الوقود لكل 100 كم يبلغ 4.8 لتر والتسارع من صفر إلى 100 كم خلال 13.9 ثانية ، يقدر سعر السيارة في الإمارات العربية 36 ألف درهم ، وفي السعودية 40 ألف ريال سعودي .

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