الأم غطت في النوم أثناء القيادة.. شجاعة طفل تنقذ عائلته من موت محقق وسط النيران

بفضل شجاعته وسرعة تصرفه، تمكن طفل أمريكي لا يتجاوز عمره 11 عامًا من إنقاذ حياة والديه وشقيقته ذات الـ3 أعوام من موت محقق في أعقاب تعرض السيارة التي كانت العائلة بأكملها تستقلها لحادث واشتعال النيران فيها، حيث سارع من أجل إطفاء النيران بسترته وبيديه.





ووفقًا لما ورد في تقارير إخبارية، فإن الطفل "أنتوني كاناليس"، وهو من ولاية "تكساس" الأمريكية، كان قد أُلقي من سيارة عائلته عند وقوع الحادث على طريق سريع بالقرب من مدينة "بوتيت" بالولاية الأمريكية، وذلك في الـ31 من يناير الماضي.









وأضافت التقارير أن والدة الصبي، وتُدعى "سابرينا كاناليس"، غطت في النوم أثناء قيادة السيارة، الأمر الذي أسفر عن وقوع الحادث الذي كاد يودي بحياة العائلة.





ورغم أن "أنتوني" أُلقي من السيارة بفعل قوة التصادم، إلا أنه نجا بأعجوبة ولم يتعرض سوى لإصابات طفيفة، في حين أن والده "ألفونسو" وشقيقته الصغرى ظلا عالقين داخل السيارة بعد انقلابها.





وروى الطفل "أنتوني كاناليس" خلال مقابلة مع محطة تلفزيونية مرخصة بولاية "تكساس" وأذيعت أمس، الأربعاء، ما حدث عقب وقوع حادث السيارة، موضحًا أنه ركض على الفور عائدًا إلى سيارة عائلته بعد رؤية ألسنة اللهب التي اشتعلت فيها، وحاول إخماد النيران بسترته وبيديه، حتى استطاع إخراجهما من السيارة في الوقت الملائم.





وأكد أنه كان يتعين عليه القيام بذلك وإلا لكان من الممكن أن تنفجر السيارة وبداخلها والده وشقيقته.









يذكر أن شقيقة "أنتوني" الصغرى أصيبت بجروح طفيفة جراء الحادث، لكن حالة والديهما كانت أسوأ بكثير، حيث تعرضا لإصابات بالغة في الضلوع والظهر، كما تعرض الأب لإصابة في رأسه تطلبت تدخلًا جراحيًا.



