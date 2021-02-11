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اقتصاد

مسئولو جهاز «دمياط الجديدة» يتفقدون أعمال رفع كفاءة المدخل الغربي

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:30 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
تفقد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أعمال تنفيذ الطبقة السطحية  ضمن عملية رفع كفاءة المدخل الغربي لمدينة دمياط الجديدة  وطريق امتداد (أ٢) بطول ٨٢٠ مترا  وعرض 85 مترًا، يرافقه مسئولو الجهاز، وذلك لربط مدينة دمياط الجديدة بالطريق الدولي الساحلي الجديد، لتحقيق السيولة المرورية.

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وأوضح المهندس محمد رجب، أن الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع تشمل تنفيذ البوابة الغربية، وطريق لربط المدينة بالطريق الساحلي، وميدان بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 33 مليون جنيه.

وشدد رئيس الجهاز على مسئولي الشركة المنفذة للمشروع بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المقدم منها والمعتمد، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة المهندسين والمشرفين والعمال بالموقع ، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار الحرص على تنفيذ خطة الدولة الشاملة في الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها في التوقيتات المحددة وبالمواصفات المطلوبة، ولتحقيق التنمية المستدامة المستهدفة بالمدينة.
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