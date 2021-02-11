مسئولو جهاز «دمياط الجديدة» يتفقدون أعمال رفع كفاءة المدخل الغربي

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وأوضح المهندس محمد رجب، أن الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع تشمل تنفيذ البوابة الغربية، وطريق لربط المدينة بالطريق الساحلي، وميدان بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 33 مليون جنيه.



