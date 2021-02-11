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أخبار البلد

القوى العاملة: تعيين 509 شباب واستخراج 331 شهادة قياس مستوى مهارة بالفيوم

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:25 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم بتعيين 509 شباب، من بينهم 2 شباب من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1812 من راغبي عمل، فضلا عن استخراج 331 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة.

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت في مجال العمالة غير المنتظمة بصرف منحًا للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 25 ألف جنيه كرعاية اجتماعية لـ 12 عاملًا، و1170 جنيها رعاية صحية لـ 6 عمال، فضلًا عن تسجيل 111 عاملًا جديد بالمنظومة.

وقال علي أبو الحسن وكيل المديرية -في تقريره  للوزير عن  ما تم إنجازه خلال شهر  يناير  الماضي-  إن المديرية تلقت 17 شكوى عمالية، تم تحويل شكوى منها للقضاء، بالإضافة إلى 16 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 43 منشأة، وأسفر عن تحرير 11 محضرا، وبحث 4 شكاوى في نفس المجال.

وأضاف أن المديرية قامت في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تم التفتيش على 203 منشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي.
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