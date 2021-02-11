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توك شو

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد يوتيوبر ومطرب لاستغلال أطفالهما.. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:52 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور صبرى عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمركز القومى للطفولة والأمومة، إن استغلال الأطفال فى الفترة الأخيرة كان منتشرا، وتمت إحالة بعض البلاغات إلى النيابة العامة وكان من ضمن الوقائع الشهيرة يوتيوبر استغل ابنته ومطرب استغل طفله.


وأضاف عثمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم رصد أكثر من 20 بلاغا خلال العام الماضى يتعلق باستخدام الأسر لأطفال لنشر فيديوهات على التيك توك لجنى أرباح وعمل شهرة على حساب الطفل، مما يؤكد أن هناك انتهاكا لحقوق الطفل وأضرارا نفسية وصحية على نفوس الأطفال.


وأكد أنه فى حالة رصد أى محتوى غير أخلاقى أو يحتوى لفظا أو إيحاءات تشكل انتهاكا لحقوق الطفل يتم التواصل مع أولياء أمور الأطفال، منوهًا إلى أن الخط العام لنجدة الطفل يعمل 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وتتم إحالة البلاغ وفحصه فورًا.


وأوضح أن عقوبة استغلال الأطفال قد تصل إلى الحبس المؤبد، مؤكدًا أنه تم تسجيل 11 ألف بلاغ خلال 2020، بينما بلاغات الإنترنت كانت فى حدود 21 بلاغا ما بين استغلال أسر للأطفال أو ابتزاز الأطفال عن طريق الإنترنت.

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