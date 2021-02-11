بحثا تعزيز العلاقات.. سامح شكري يلتقي نظيره القبرصي في أثينا

عقد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري، صباح اليوم الخميس، لقاءً مع نظيره القبرصي ⁧‫نيكوس خريستودوليدس، خلال زيارته لأثينا‬⁩ لمناقشة سُبل تعزيز التعاون الثنائي، وكذلك تبادل الرؤى حول مختلف القضايا الإقليمية.

والجدير بالذكر أنه من المقرر أن تشارك مصر اليوم في الاجتماعات التي دعت لها اليونان وتضم دول اخري عربية وأوروبية.



