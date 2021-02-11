الأوقاف تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد في جميع المحافظات

تواصل وزارة الأوقاف اليوم، الخميس الموافق 11 / 2 / 2021م، حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد في جميع محافظات الجمهورية استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.





يأتي هذا في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل)، وانطلاقًا من دور المسجد وأهميته، وتنفيذًا لتعليمات الأستاذ دكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وإسهامًا منها في الحد من انتشار فيروس كورونا.











وأكدت قيادات الأوقاف بجميع المحافظات أن النظافة سمة من سمات أهل الإيمان، وأن القيام على نظافة المساجد وطهارتها وتعقيمها من أهم مظاهر الوعي الإنساني والمجتمعي والسلوك الديني الذي يدركه أهل الإيمان؛ لذلك فقد رغب الإسلام في النظافة والطهارة وهما من أهم أولويات الوزارة حتى يرفع الله (عز وجل) البلاء عن البلاد، ويحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء.

