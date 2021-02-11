برلماني يتقدم بطلب إحاطة للحكومة لسد العجز الكبير في معلمي المدارس

تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول العجز الصارخ والكبير فى عدد المدرسين بالعديد من المدارس على مستوى الجمهورية.

وطالب " قورة " من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات لسد عجز المعلمين مؤكدًا أنه على سبيل المثال هناك عجز 1600 في عدد المعلمين بدائرتي الانتخابية بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج خاصة أن خريجي دبلومات التجارة الذين يعملون إداريين أصبحوا يقومون بدور المعلمين للتدريس لتلاميذ الصفين الأول والثاني بمدارس التعليم الابتدائي داخل العديد من القرى بمركز دار السلام نظرًا لوجود عجز كبير فى المعلمين.



