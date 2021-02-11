بسعر 1900 جنيه.. إنفينيكس تطلق هاتف Smart 5 ببطارية كبيرة

أطلقت شركة إنفينكس Infinix ، النسخة العالمية من هاتفها الذكي Smart 5 في شهر أغسطس الماضي، واليوم، أعلنت الشركة الصينية إصدار جديد للسوق الهندية.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يحتوي هاتف Infinix Smart 5 الهندي، على شاشة أكبر بقياس 6.82 بوصة، من نوع IPS LCD، وتتميز الشاشة بدقة عرض HD +، كما تحتوي على نوتش على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابيكسل.









ويحتوي الجزء الخلفي من هاتف Infinix Smart 5، على إعدادات كاميرا كبيرة، الرئيسية منها تأتي بدقة 13 ميجابيكسل، مع مستشعر إضاءة منخفض ثانوي، بالإضافة إلى فلاش LED، ويتميز الجزء الخلفي بقارئ بصمات الأصبع.





ويتم تشغيل هاتف Infinix Smart 5، بواسطة معالج ثماني النوأة من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Helio G25، يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 2 أو 3 جيجابايت، بينما تبلغ مساحة ذاكرة التخزين الداخلية 32 جيجابايت، قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.





ويعمل هاتف إنفينيكس منخفض التكلفة، بواجهة المستخدم XOS 7، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 10 (إصدار Go)، وكما يحتوي هاتف Smart 5، على بطارية كبيرة بسعة 6000 مللى أمبير في الساعة يتم شحنها من خلال منفذ microUSB.





ويتوفر هاتف Infinix Smart 5، للبيع في الأسواق الهندية في أربع خيارات لونية هي: الأخضر والأسود والأزرق والبنفسجي، مقابل سعر حوالى 123 دولار أمريكي (أي ما يعادل 1900 جنيها مصريا).



