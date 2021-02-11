كارول سماحة: متحمسة جدًا للغناء الليلة على مسرح دار الأوبرا المصرية

عبّرت الفنانة كارول سماحة عن سعادتها بالغناء على خشبة مسرح "دار الأوبرا المصرية" اليوم.

قالت كارول سماحة، من خلال حسابها الرسمي على "الفيسبوك": " متحمسة جدا للغناء الليلة على مسرح دار الأوبرا المصرية .. بماسبة #عيد_الحب # كارول_سماحة # carolesamaha.

ومن المقرر أن تقدم كارول، عددا من أبرز الأغاني الخاصة بها من بينها أغنية "خليك بحالك"، و"اقول انساك"، و"اسمعني"، و"اطلع في"، و"مخلصة"، وغيرها من الأغاني.





يذكر أن كارول سماحة، شوقت متابعيها عن صدور أجدد أعمالها قريبًا، وهي أغنية تحمل أسم "شكرًا"، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر".