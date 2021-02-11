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مرأة

لعدم الإصابة بالالتهابات.. أفضل طريقة لتنظيف الأذن بدون قطن

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:29 م
أفضل طريقة لتنظيف
أفضل طريقة لتنظيف الأذن بدون قطن
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حياة عبد العزيز
يستخدم جميع الأشخاص القطن كطريقة مجربة ومختبرة لتنظيف الأذنين لسنوات، ولكن استخدامه يمكن أن يسبب التهابات الأذن أو مشاكل في السمع.


ووفقا لموقع "اكسبريس البريطاني"، غالبًا ما يتجاهل الأشخاص صحة الأذن، وكثير منهم لا يفهم آثار ترك الشمع ليتراكم، في حين أن الشمع ضروري لتليين قناة الأذن، فإنه يمكن أن يسبب الكثير من المشاكل، وثبت أن براعم القطن تؤدي إلى تفاقم المشكلة الصحية.


ويوضح خبراء الصحة أنه لا ينبغي على الأشخاص إدخال أشياء في أذنهم للتنظيف أو غير ذلك.


وأفضل طريقة للتخلص منها هي بتقطير زيت الزيتون في الأذن المصابة (أو الأذنين) باستخدام قطارة قبل النوم.


وقال الخبراء: "ضع ثلاث قطرات بالداخل، وقم بتدليك الغضروف على خارج الأذن لتوزيعه، وتغطية الأذن جيدا بعد وضع الزيت".




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