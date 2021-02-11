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حوادث

القبض على شخص استولى على معاش والده المتوفى بالشرابية

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:16 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص ،مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة لقيامه خلال الفترة من شهر مايو عام 1998 وحتى شهر مايو عام 2014 بالإستمرار فى صرف معاش المرحوم والده بالرغم من وفاته عام 1998 بموجب توكيل خاص محرر له من الأخير عام 1995 يتيح له ذلك دون الإبلاغ عن واقعة الوفاة وذلك بالمخالفة للقانون ، حيث تمكن المتهم المذكور بموجب ذلك الإستيلاء على مبالغ مالية دون وجه حق ، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه .


كما القت القبض على أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة أسنا بالأقصر) لقيامه بإستغلال طبيعة عمله بإحدى جمعيات خدمات المشروعات متناهية الصغر والمنوط به تحصيل أقساط القروض من المقترضين ، وقام بتحصيل أقساط قروض من عدد 40 مقترض وإختلاسه قيمة الأقساط لنفسه دون وجه حق وعدم توريدها لخزينة الجمعية ، وأمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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