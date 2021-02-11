وزيرة الدولة الإمارتية: حريصون على تأكيد التضامن لمواجهة جائحة كورونا

قالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، إنها تتقدم بخالص التحية والتقدير للحكومة اليونانية على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، منوها إلى أنه يأت انعقاد اجتماع اليوم فى ظل تزايد حجمالتحديات والأزمات التى تواجه المنطقة، والذى يتطلب من الجميع عمل جماعيا وزيادة فى التعاون فى التنسيق والتعاون مع تلك التحديات بحكمة واتزان، لتحقيق أسس التنمية والأمل والاستقرار بما يحقق أمال وتطلعات شعوبنا، لافتة إلى أن تم مناقشة أحد أهم التحديات التى واجهها العالم وهى جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها على كافة المستويات.

وأضاف" وزيرة الدولة الإماراتية "، خلال مؤتمر صحفي للدول المشاركة فى أعمال منتدي الصداقة باليونان، أن دولة الامارات العربية المتحدة كانت حريصة على تأكيد تضامنها الانساني مع دول العالم أجمع فى التعامل مع هذا الوباء منذ بدايته، مؤكدة أن هذه الأزمة تحتاج إلى زيادة التنسيق بين كافة الجهات المعنية وتضافر الجهود للحفاظ على سلامة الجميع.

وأشارت "وزيرة الولة الامارتية"، إلى أن تم تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الأولوية وتفصايل الأعمال الاستفزازية والانتهاكات فى منطة الشرق الأوسط ومنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، كما تم تداول ضرورة الاحترام للقانون الدولى وسيادة القانون والالتزام بالمواثيق الدولية ذات الصلة.