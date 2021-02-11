رفقة زوجها.. درة بإطلالة تكشف جمالها على إنستجرام.. شاهد

شاركت الفنانة درة ، متابعيها بستوري جديدة لها رفقة زوجها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تكشف جمالها.





وتألقت درة ، مرتدية بنطالا باللون الأسود، ومرتديه معه بلوفر باللون الأسود، ونسقت جاكيت كاجوال باللون البيج ليبرز جمالها وأناقتها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت احمر للشفاه باللون البيج من نظارة شمس باللون الأسود.





كما اختارت أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها ليتناسب مع ظهورها الجذاب.



