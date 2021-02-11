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أخبار البلد

قرار جديد من الهيئة الوطنية بشأن مديونيات المؤسسات الصحفية للتأمينات الاجتماعية

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:58 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

استقبل صباح اليوم المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة في مكتبه اللواء جمال عوض محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وسامي عبد الهادي محمد نائب رئيس مجلس الإدارة لمناقشة مديونيات المؤسسة الصحفية القومية لدى التأمينات وبحث سبل جدولتها وإمكانية السداد.


وبعد استعراض أوضاع الصحافة القومية ومديونية المؤسسات طرف التأمينات، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمؤسسات الصحفية القومية لتحليل المديونيات وإجراء المطابقة اللازمة وتنقيتها، على أن تبدأ اللجنة أعمالها بداية الأسبوع المقبل والانتهاء في غضون أسبوعين، تمهيدا لبدء بحث سبل جدولة المديونيات والاتفاق على طرق السداد، وبحث مدى إمكانية استثمار واستغلال الأصول بشكل مشترك بعد اجراء دراسات الجدوى اللازمة.


ويأتي هذا في إطار رغبة جادة وصادقة من جانب الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لحل مشكلة المديونيات من خلال طرح أفكار ورؤى جديدة لان الأفكار النمطية غير مجدية، ايمانًا منهما بأهمية دور الصحافة القومية في دعم الدولة المصرية ومساندتها داخليًا وخارجيًا، ومواجهة الاعلام المعادي الذي يستهدف امن واستقرار بلادنا.


وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية لمتابعة الموقف التنفيذي لما تتوصل إليه اللجنة على أرض الواقع.
 


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