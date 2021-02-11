تشكيل الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي فى كأس العالم للأندية

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة بالميراس البرازيلي المحدد لها الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وعلي معلول، وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة ووالتر بواليا.
ويجلس علي مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومصطفى شوبير وجونيور أجايي وأليو ديانج وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وصلاح محسن وسعد سمير ومروان محسن ومحمد شريف.