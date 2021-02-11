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رياضة

تشكيل الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي فى كأس العالم للأندية

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:17 م
صدى البلد
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عبدالحكيم ابو علم
أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة بالميراس البرازيلي المحدد لها الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وعلي معلول، وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة ووالتر بواليا.

ويجلس علي مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومصطفى شوبير وجونيور أجايي وأليو ديانج وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وصلاح محسن وسعد سمير ومروان محسن ومحمد شريف.

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