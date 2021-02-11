تشكيل الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي فى كأس العالم للأندية

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة بالميراس البرازيلي المحدد لها الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.





وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:





محمد الشناوي وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وعلي معلول، وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة ووالتر بواليا.



