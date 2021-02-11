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رياضة

كأس مصر.. شوط أول سلبي بين إنبي ونبروه

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:38 م
حلمى طولان مدرب إنبي
حلمى طولان مدرب إنبي
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عمرو الحلوانى

فرض التعادل السلبي نفسه على أحداث الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي أمام نبروه والمقامة بينهما فى دور الـ 32 من منافسات كأس مصر.


 جاء الشوط الأول متكافئا بين الفريقين فى ظل سعى كل منهما إلى الفوز بالمباراة والتأهل إلى الدور المقبل من منافسات البطولة.



كانت قرعة دور الـ 32 بكأس مصر أسفرت عن المواجهات التالية:

 

الأهلي - النصر

الزمالك - حرس الحدود

سيراميكا كليوباترا - غزل المحلة

بيراميدز - العبور

وادي دجلة - البنك الأهلي

الاتحاد السكندري - النجوم

المقاولون العرب - بتروجيت

المصري - المنصورة

طلائع الجيش - القناة

أسوان - سوها

مصر المقاصة (الفائز من بترول أسيوط وأشمون)

الإسماعيلي - لافيينا

الإنتاج الحربي - كوكاكولا

سموحة - دكرنس

إنبي - (الفائز من مباراة سيدي غازي ونبروة)

الجونة - كيما أسوان

 

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