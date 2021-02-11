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رياضة

من العريش.. وزير الشباب يطلق مبادرة «منتجك دخلك» لتسويق الصناعات اليدوية لأندية الفتاة

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:54 م
صدى البلد
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ريهام بكير
أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مبادرة اليوم الخميس، تحت عنوان "منتجك دخلك" لتسويق وبيع الحرف والصناعات اليدوية التي تنفذها أندية الفتاة بكل محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم، معرض الحرف والصناعات والمشغولات اليدوية، بالمدينة الشبابية بالعريش، برفقة اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال "صبحي" إن الوزارة ستساهم بشكل كبير في تلك المصنوعات والمشغولات والحرف اليدوية التي تنفذها اندية الفتاة بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

وأكد صبحي أن الوزارة تشجع جميع الفتيات بمختلف أعمارهم على الصناعات اليدوية المبتكرة والتي تساهم بشكل مناسب في توفير فرص عمل مناسبة لهن، ما له أثر كبير في تزويد دخلهم من خلال فرص تسويقية حقيقة ستوفرها الوزارة مع عدد من الشركات العاملة في هذا المجال.

من جانبه وجه اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الشكر لوزير الشباب والرياضة، على دعمه المتواصل لسيناء، وتبني الوزير تسويق المنتجات السيناوية بالتعاون مع وزارة التضامن.

يشار إلى أن وزير الشباب والرياضة يقوم بزيارة لمحافظة شمال سيناء يفتتح خلالها المهرجان الرياضي الأول بمدينة العريش.
من العريش.. وزير الشباب يطلق مبادرة «منتجك دخلك» لتسويق الصناعات اليدوية لأندية الفتاة
من العريش.. وزير الشباب يطلق مبادرة «منتجك دخلك» لتسويق الصناعات اليدوية لأندية الفتاة
من العريش.. وزير الشباب يطلق مبادرة «منتجك دخلك» لتسويق الصناعات اليدوية لأندية الفتاة
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