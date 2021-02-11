أهم الفرق الموسيقية العالمية .. من هو قائد الفرق الموسيقية ؟ وما هي أنواعها ؟

كثيرا ما نرى فى الحفلات الموسيقية شخصا يقف امام العازفين يقوم بتوجيههم عن طريقة الإيماءات والاشارات ، فهو يسمى قائد الفرقة الموسيقية او الكوندكتر او المايسترو.











وظيفة قائد الفرقة الموسيقية بتوحيد الأداء وضبط الإيقاع بدقة واضحة ، وانتشر فى البداية باستخدام حركات اليد للاشارة إلى شكل لحنى وقد مارست هذه الطريقة فى العصور الوسطى ومن ثم تم استعمال العصا فى العروض الموسيقية .











ويوجد عدد كبير من الفرق الموسيقية المصرية المعروفة منها ، فرقة الموسيقى العربية و قائد هذه الفرقة هو عبد الحليم نويرة، الذي اهتم بتشكيل فرقته بما يتناسب مع نوعية الموسيقى العربية المحببة للجميع، واعتنى بتطبيق بعض المصطلحات الغربية التي تتعلّق بالتعبير الموسيقي في الشدة والليونة. وأيضًا لتوحيد حركات الأداء ولا سيما في أقواس آلات الكمان كما يستخدم في الفرق الغربية .











كما يوجد فرقة التخت الشرقي ، وهي عبارة عن فرقة موسيقى صغيرة تستخدم الناي، العود، القانون، الطنبور ، الدربكّة والدف ، وقد أصبح نادر الوجود بسبب قلة عدده وقلة جودته في العطاء، الذي لم يعد يناسب مرافقة الألحان العربية الغنائية الحديثة؛ لأنّ شهرته كانت في القديم.









بالاضافة الى ، الأوركسترا السيمفونية والفيلهارمونية و هذه الفرقة من أشهر الفرق الموسيقية وأضخمها على الإطلاق ، ولها العديد من الأعمال الموسيقية الجادة والكبيرة على مستوى عال ومنها السيمفونية، الحوارية والافتتاحية وهما أكثر شهرةً من اليونانية، التي يطلق عليها اسم محبة الهارموني.









ومن أشهر قائدي الفرق الموسيقية ، نادر عباسى القائد الأساسي لأوركسترا السلام بفرنسا التي تقدم عروضا منتظمة في أوروبا ومؤخرا في مسرح شاتلية في باريس، وفي عام 2006 قاد أوبرا ماريا جولفين لمينويتي بأوبرا مارسيليا ، ثم حصل على عدة دعوات لقيادة أوبرا الحفل التنكري وعايدة لفيردى بدار أوبرا شنغهاي في الصين.









قاد نادر العديد من الأوركسترات العالمية مثل أوركسترا راينلاند بفالس الفيلهارمونى - ألمانيا، أوركسترا مارسيليا الفيلهارمونية، أوركسترا هايدلبيرغ الفيلهارمونية، أوركسترا جنيف للحجرة، أوركسترا شتراوس، أوركسترا كونسرفتوار ميونخ.











وظهر كسوليست في عروض الأوبرا أوراتوريو والموسيقى المعاصرة والكلاسيكية مع العديد من الفرق العالمية، وكان نادر عباسي في العديد من المواسم عازف الفاجوط الأول في كل من أوركسترا القاهرة السيمفوني وأوركسترا جنيف للحجرة، كما يعزف دوريا مع أوركسترا لوزان للحجرة ومجموعة أصوات وآلات الوتريات تحت قيادة ميشيل كوربوز .







