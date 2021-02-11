اليوم.. "هنتلاقى" أحدث أغان مطرب الراب الشاب "انزاجى"

يطرح مغنى الراب الشاب "انزاجى" أغنيته الجديدة "هنتلاقى" من ألبوم فريسكا فريسكا اليوم على القنوات الفضائية وجميع المنصات الاليكترونية.





وقد تعاون "انزاجى" فى الأغنية مع الموزع الاجنبي "ريتنك Retnik"، ومغنى الراب "ضاد"، الذى حال تواجده فى دولة البحرين مع انتشار فيرس كورونا من تصويره شخصيا فى الكليب .





"هنتلاقى" كلمات وألحان "أحمد انزاجى وضاد"، هندسة صوتية نادر سليمان، فكرة تصوير الكليب للمخرج "سامح فارس"، الذى استطاع أن يؤلف بين الفكرة والمضمون، واستغرق تصوير الكليب عدة أيام فى أماكن سياحية مختلفة، برغم الظروف الذى يمر بها العالم نتيجة انتشار فيرس كورونا .





وأشار مطرب الراب "انزاجى" إلى أن أغنية "هنتلاقى" تعد من الأغانى الواقعية التى تحاكى الحياة الطبيعية ومايحدث فيها بين الأصدقاء، ويعود انزاجى بألبوم فريسكا فريسكا لطرح عدة موضوعات جديدة الذى تميز بها خلال مشواره الفنى.



