ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

اليوم.. "هنتلاقى" أحدث أغان مطرب الراب الشاب "انزاجى"

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:20 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
يطرح مغنى الراب الشاب "انزاجى" أغنيته الجديدة "هنتلاقى" من ألبوم فريسكا فريسكا اليوم على القنوات الفضائية وجميع المنصات الاليكترونية.

وقد تعاون "انزاجى" فى الأغنية مع الموزع الاجنبي "ريتنك Retnik"، ومغنى الراب "ضاد"، الذى حال تواجده فى دولة البحرين مع انتشار فيرس كورونا من تصويره شخصيا فى الكليب .

"هنتلاقى" كلمات وألحان "أحمد انزاجى وضاد"، هندسة صوتية نادر سليمان، فكرة تصوير الكليب للمخرج "سامح فارس"، الذى استطاع أن يؤلف بين الفكرة والمضمون، واستغرق تصوير الكليب عدة أيام فى أماكن سياحية مختلفة، برغم الظروف الذى يمر بها العالم نتيجة انتشار فيرس كورونا . 

وأشار مطرب الراب "انزاجى" إلى أن أغنية "هنتلاقى" تعد من الأغانى الواقعية التى تحاكى الحياة الطبيعية ومايحدث فيها بين الأصدقاء، ويعود انزاجى بألبوم فريسكا فريسكا لطرح عدة موضوعات جديدة الذى تميز بها خلال مشواره الفنى.

يذكر أن مطرب الراب الشاب انزاجى، قام بطرح عدة أغنيات منها :" التاريخ، كيك داون، مطبات، لسانا سالك، ماتجريش"، وتم تجهيز باقي الألبوم الذي يتكون من ٨ أغاني "هنتلاقى، نتفسح، فى الحفلة، وحشاني عنية، إني أحبك، كله عادي في المعادي، فلسفتي، فريسكا " وسوف يتم طرح الأغاني واحدة تلو الأخرى، وصولًا إلى فريسكا في الصيف المقبل.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مروان موسى يعود بألبوم جديد و13 أغنية

تامر حسني ينشر كواليس أغنية "ارفع إيدك"

بتول عرفة تجمع بين محمد محسن وهبة مجدي في أغنية أهلا بيك

ترشيحاتنا

الحوثيون يستهدفون مطار أبها السعودي بمسيرة مفخخة.. وبايدن يأمر بمراجعة الاستراتيجية تجاه الصين.. أبرز اهتمامات صحف الإمارات

موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي والقنوات الناقلة

النيران الصديقة تمنح سيراميكا كليوباترا الهدف الثاني في شباك غزل المحلة.. فيديو

3 رسائل عاجلة من رئيس لجنة التخطيط بالأهلي قبل ساعات من مواجهة بالميراس

بأقل من 200 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات سعرًا في هذه القائمة موديل 2021

معنديش بنات للجواز.. حكاية جزار ذبح شخصا رفض زواجه من ابنته بالجيزة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة توضح أضرار تناول السكر على مرضى التهاب المفاصل

للمرة الأولى.. ظهور كيا KIA CV الجديدة كليًا من الداخل بدون فتيس.. صور

بـ 7 مكونات طبيعية.. مشروب سحري لتقوية المناعة ضد الفيروسات