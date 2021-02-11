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رياضة

كأس مصر.. إنبي يتأهل إلى دور الـ 16 بعد الفوز 9على نبروه

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:31 م
حلمى طولان مدرب إنبي
حلمى طولان مدرب إنبي
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عمرو الحلوانى


حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي تأهله إلأى دور الـ 16 من منافسات كأس مصر بعد فوزه اليوم على حساب نبروه بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما بدور الـ 32 .

نجح إنبي فى الاستحواذ على الشوط الثانى من المباراة والذى شهد تسجيل الهدفين بعد أن استطاع  نبروه فرض التعادل خلال الشوط الأول .


كانت قرعة دور الـ 32 بكأس مصر أسفرت عن المواجهات التالية:

الأهلي - النصر

الزمالك - حرس الحدود

سيراميكا كليوباترا - غزل المحلة

بيراميدز - العبور

وادي دجلة - البنك الأهلي

الاتحاد السكندري - النجوم

المقاولون العرب - بتروجيت

المصري - المنصورة

طلائع الجيش - القناة

أسوان - سوهاج

مصر المقاصة (الفائز من بترول أسيوط وأشمون)

الإسماعيلي - لافيينا

الإنتاج الحربي - كوكاكولا

سموحة - دكرنس

إنبي - (الفائز من مباراة سيدي غازي ونبروة)

الجونة - كيما أسوان

 

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