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رياضة

سلبية مسحة لاعبي الزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:27 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
أعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سلبية المسحة الطبية الخاصة باللاعبين للكشف عن فيروس كورونا، وذلك تحت إشراف الاتحاد الإفريقي "كاف"

وقال طبيب الزمالك أن هناك حالتين فقط جاءت نتيجتهما إيجابية في الجهاز الإداري بالفريق، وتم عزلهما ويخضعان حاليا لبروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة، ولم تظهر عليهما أي أعراض حتى الآن.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر الجزائري، في المباراة المقرر لها غدا الجمعة، على ستاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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