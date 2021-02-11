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رياضة

شاهد.. زوجة على معلول في أحدث ظهور على إنستجرام

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:35 م
زوجة علي معلول
زوجة علي معلول
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محمد بدران
نشرت مريم زوجة الدولى التونسي  على معلول، لاعب النادى الأهلى، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور إنستجرام" 


ظهرت مريم معلول مرتدية سترة ترينج انيقة باللون الأسود، وتركت شعرها الأشقر منسدلا علي كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا أبرز جمال ملامحها.


يذكر أن علي معلول انتقل الي النادي الاهلي من الصفاقسي التونسي موسم 2016  بعد أن حقق كأس الاتحاد الإفريقي والبطولة التونسية مع فريق عاصمة الجنوب.


يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى مواجهة قوية اليوم عندما يلعب أمام بالميراس البرازيلى فى إطار لقاءات تحديد المركز الثالث والرابع لكأس العالم للأندية.


ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الأهلى أمام بالميراس البرازيلى فى تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم على تحديد صاحب المركز الثالث من مونديال الأندية المقام فى قطر خلال الفرة من 4 إلى 11 فبراير الجارى.


ومن المنتظر أن تذاع مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلى عبر العديد من القنوات المشفرة والمفتوحة ، مثل بى إن سبورت 1 المشفرة وبي إن سبورت 1 المفتوحة عبر نايل سات ، كما ستذاع عبر قناة الكأس القطرية المشفرة والكأس القطرية المفتوحة أيضا.

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