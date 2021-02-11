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برلمان

أعضاء التنسيقية في ضيافة محافظ الشرقية لعرض مشاكل وهموم المواطنين

الخميس 11/فبراير/2021 - 05:06 م
تنسيقية شباب الاحزاب
تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين
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أحمد أيمن
التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.


وعرض المحافظ معدلات التنمية وخطط المحافظة والمشاكل التي تواجه تنفيذ الخطط علي أرض الواقع، ومدى تطور عملية تقديم الخدمات للمواطن.


وعرض شباب التنسيقية من نواب البرلمان والأعضاء، مشاكل مراكزهم وهموم المواطنين، وقدموا بعض المقترحات لتطوير العمل في الأسواق وتنظيم الطرق وتمويل المشروعات المتوقفة.


وضم وفد التنسيقية النواب محمد عزمي ومحمد السباعي أعضاء مجلس الشيوخ، والنواب نادر مصطفي وخالد بدوي وإيمان الألفي وهادية حسني، أعضاء مجلس النواب، وأحمد قاعود وحسن ضوة وعمرو عبد الباقي وطه أحمد وإيهاب دعبس.


وعرض الوفد نبذة عن التنسيقية وأهدافها وتكوينها، والأنشطة التي تقوم بها على المستوى التشريعي والعمل السياسي في القاهرة والمحافظات.
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