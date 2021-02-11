القابضة للمياه: رفع كفاءة العاملين من خلال برنامج المسار الوظيفي

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف، أهمية تنمية العنصر البشري، ورفع وبناء القدرات لدى العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، وتنفيذ برامج الترقى للعاملين بعد استيفاء الشروط والبرامج التدريبية المقررة التى تساهم فى تأدية مهام العمل بصورة أكثر كفاءة وفاعلية.





وأضاف "رسلان"، أن الشركة تحرص على تنفيذ آليات فعالة لتدريب وتقييم العاملين على اعمالهم وفقا لإطار الجدارات والتخصصات الفنية لكل وظيفة.



