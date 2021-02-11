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اقتصاد

القابضة للمياه: رفع كفاءة العاملين من خلال برنامج المسار الوظيفي

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:14 م
صدى البلد
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امنة عبدالعظيم
أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف، أهمية تنمية العنصر البشري، ورفع وبناء القدرات لدى العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة،  وتنفيذ برامج الترقى للعاملين بعد استيفاء الشروط والبرامج التدريبية المقررة التى تساهم فى تأدية مهام العمل بصورة أكثر كفاءة وفاعلية.

وأضاف "رسلان"، أن الشركة تحرص على تنفيذ آليات فعالة لتدريب وتقييم العاملين على اعمالهم وفقا لإطار الجدارات والتخصصات الفنية لكل وظيفة.

وكانت الإدارة العامة للمسار الوظيفي بقطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة قامت بتقييم العاملين المستهدفين للترقي بالمجموعة الثالثة من إجمالي خمس مجموعات، بشركات (صرف صحى الإسكندرية والفيوم ومدن القناة )  لعدد (٥٤١ عاملا) خلال الفترة من ٧ الي ١١ فبراير ٢٠٢١، مع اتباع الاجراءات الاحترازية لمجابهة تداعيات فيروس كورونا، بمشاركة مقيمين من شركات صرف القاهرة والجيزة والشرقية والبحيرة.
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